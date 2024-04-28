Китайські літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки

Влада Тайваню повідомила про перетин групою китайських літаків серединної лінії Тайванської протоки. Це сталося за день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що з 9:30 ранку (01:30 за Гринвічем) в суботу, 27 квітня, воно виявило 22 китайські військові літаки, зокрема винищувачі Су-30, з яких 12 перетнули серединну лінію на північ і центр Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що літаки брали участь у "спільному патрулюванні бойової готовності" з китайськими військовими кораблями, додавши, що тайванські літаки і кораблі відреагували "належним чином". Подробиці не наводяться.

Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час в суботу.

Колись ця лінія слугувала неофіційним кордоном між двома сторонами, який не перетинали військові жодної зі сторін, але тепер китайські військово-повітряні сили регулярно посилають для польотів над ним літаки. Китай не визнає існування цієї лінії.

Новообраний президент Тайваню Лай Чін-те вступить на посаду 20 травня після перемоги на січневих виборах. Пекін вважає його небезпечним сепаратистом і відкидає його неодноразові заклики до переговорів.

У четвер Лай заявив, що Китай повинен мати впевненість, щоб вести переговори з законно обраним урядом Тайваню. Як і президент Цай Інвень, що йде у відставку, Лай каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.