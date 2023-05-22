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Китай наростив експорт до КНДР: названі товари-лідери

Фото: Китай наростив експорт товарів у КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайський експорт до Північної Кореї різко зріс у квітні порівняно з минулим роком. У лідерах самої експортованої продукції – матеріали для перук та добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайські експортні поставки в ізольовану країну зросли на 69% у річному обчисленні та у квітні становили 166 млн доларів.

Основними статтями експорту є перероблене волосся і шерсть, які використовуються при виготовленні перук, на суму близько 11,6 млн доларів, а також добрива, що широко використовується - гідрофосфат діамонію на суму 8,8 млн доларів. Також у квітні Пхеньян закупив у Китаї рису на суму близько 5 млн доларів.

За даними митниці, у січні-квітні китайський експорт до Північної Кореї порівняно з попереднім роком зріс з 270 до 603 млн доларів.

Продовольча ситуація у КНДР

Раніше програма 38 North, яка стежить за Північною Кореєю, повідомила, що рівень запасів продовольства в КНДР, ймовірно, впав нижче за мінімальний рівень з точки зору людських потреб, а стан продовольчої безпеки став гіршим з часів голоду 1990-х років.

Пізніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин збирав екстрену нараду з представниками партії, щоб обговорити покращення дефіциту продовольства та проблеми сільськогосподарського сектору економіки.

Також повідомлялося, що десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону.

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