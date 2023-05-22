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Китай нарастил экспорт в КНДР: названы товары-лидеры

Фото: Китай нарастил экспорт товаров в КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайский экспорт в Северную Корею резко вырос в апреле по сравнению с прошлым годом. В лидерах самой экспортируемой продукции – материалы для париков и удобрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайские экспортные поставки в изолированную страну выросли на 69% в годовом исчислении и в апреле составили 166 млн долларов.

Основными статьями экспорта являются переработанные волосы и шерсть, которые используются при изготовлении париков, на сумму около 11,6 млн долларов, а также широко используемое удобрение – гидрофосфат диаммония на сумму 8,8 млн долларов. Также в апреле Пхеньян закупил в Китае риса на сумму около 5 млн ​​долларов.

Согласно данным таможни, в январе-апреле китайский экспорт в Северную Корею в сравнении с предыдущим годом возрос с 270 до 603 млн долларов.

Продовольственная ситуация в КНДР

Ранее программа 38 North, которая следит за Северной Кореей, сообщила, что уровень запасов продовольствия в КНДР, вероятно, упал ниже минимального уровня с точки зрения человеческих потребностей, а состояние продовольственной безопасности стало худшим со времен голода 1990-х годов.

Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын собирал экстренное совещание с представителями партии, чтобы обсудить улучшение дефицита продовольствия и проблемы сельскохозяйственного сектора экономики.

Также сообщалось, что десятки тысяч человек в КНДР могут испытать влияние радиоактивных материалов, которые распространяются через грунтовые воды из подземного ядерного полигона.

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