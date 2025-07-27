Китай накрили потужні зливи: загинули люди, тисячі рятуються від стихії

На півночі та північному сході Китаю тривають потужні зливи, що вже призвели до загибелі щонайменше двох людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У постраждалих регіонах евакуйовано тисячі жителів, влада попереджає про ризик зсувів і нових повеней.

Найбільше постраждали райони навколо Пекіна, зокрема провінція Хебей. За даними державного телеканалу CCTV, в місті Баодін за годину випало рекордні 145 мм опадів. У місті Фупін (Баодін) також зафіксовано найвищий рівень опадів, що перевищив річну норму.

Через стрімке зростання рівня води міністерство водних ресурсів КНР оголосило попередження про повені для 11 провінцій, включаючи Пекін та Хебей.

Повідомляється про часткове відключення електрики та зв'язку в деяких селах регіону Міюнь, а також про сильні пошкодження в селищі Фенцзяю.

З району було евакуйовано понад 3 000 осіб.

The mountainous area in the north of Beijing, China's capital, was hit by heavy rain in the early morning of July 27, with 302 mm of rainfall in 6 hours! Currently, the heavy rain has caused communication interruptions in some areas of Miyun&Huairou, disaster relief is underway pic.twitter.com/MA9nN7nZWd — Jim (@yangyubin1998) July 27, 2025

За інформацією влади Пекіна, потік у водосховище Міюнь сягнув історичного максимуму - понад 6 500 куб. м води на секунду.

У столиці знову очікуються сильні дощі - до 100 мм за шість годин, що може призвести до нових підтоплень.

Загроза інфраструктурі та економіці

У Китаї останніми роками спостерігається зростання кількості опадів у посушливих регіонах, що, за оцінками експертів, може бути пов'язано зі змінами клімату.

Особливо уразливими вважаються міські райони з великою щільністю населення, де застаріла інфраструктура не справляється з навантаженням.

У місті Баодін за 8 годин випало понад 540 мм опадів - більше, ніж середньорічна норма.

Повені вже торкнулися понад 46 тисяч людей, з яких майже 5 тисяч евакуйовано.

Стихія ставить під загрозу сільське господарство, яке є критично важливим для економіки країни.