Китай накрили потужні зливи: загинули люди, тисячі рятуються від стихії

У постраждалих регіонах евакуйовано тисячі жителів, влада попереджає про ризик зсувів і нових повеней.

Найбільше постраждали райони навколо Пекіна, зокрема провінція Хебей. За даними державного телеканалу CCTV, в місті Баодін за годину випало рекордні 145 мм опадів. У місті Фупін (Баодін) також зафіксовано найвищий рівень опадів, що перевищив річну норму.

Через стрімке зростання рівня води міністерство водних ресурсів КНР оголосило попередження про повені для 11 провінцій, включаючи Пекін та Хебей.

Повідомляється про часткове відключення електрики та зв'язку в деяких селах регіону Міюнь, а також про сильні пошкодження в селищі Фенцзяю.

З району було евакуйовано понад 3 000 осіб.

The mountainous area in the north of Beijing, China's capital, was hit by heavy rain in the early morning of July 27, with 302 mm of rainfall in 6 hours! Currently, the heavy rain has caused communication interruptions in some areas of Miyun&Huairou, disaster relief is underway pic.twitter.com/MA9nN7nZWd