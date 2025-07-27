Китай накрыли мощные ливни: погибли люди, тысячи спасаются от стихии

На севере и северо-востоке Китая продолжаются мощные ливни, которые уже привели к гибели по меньшей мере двух человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В пострадавших регионах эвакуированы тысячи жителей, власти предупреждают о риске оползней и новых наводнений.

Больше всего пострадали районы вокруг Пекина, в частности провинция Хэбэй. По данным государственного телеканала CCTV, в городе Баодин за час выпало рекордные 145 мм осадков. В городе Фупин (Баодин) также зафиксирован самый высокий уровень осадков, превысивший годовую норму.

Из-за стремительного роста уровня воды министерство водных ресурсов КНР объявило предупреждение о наводнениях для 11 провинций, включая Пекин и Хэбэй.

Сообщается о частичном отключении электричества и связи в некоторых деревнях региона Миюнь, а также о сильных повреждениях в поселке Фэнцзяю.

Из района было эвакуировано более 3 000 человек.

Горный район на севере Пекина, столицы Китая, пострадал от проливного дождя ранним утром 27 июля, за 6 часов выпало 302 мм осадков! В настоящее время сильный дождь вызвал перебои со связью в некоторых районах Миюнь&Хуайроу, идет ликвидация последствий стихийного бедствия pic.twitter.com/MA9nN7nZWd - Джим (@yangyubin1998) 27 июля 2025 г .

По информации властей Пекина, поток в водохранилище Миюнь достиг исторического максимума - более 6 500 куб. м воды в секунду.

В столице снова ожидаются сильные дожди - до 100 мм за шесть часов, что может привести к новым подтоплениям.

Угроза инфраструктуре и экономике

В Китае в последние годы наблюдается рост количества осадков в засушливых регионах, что, по оценкам экспертов, может быть связано с изменениями климата.

Особенно уязвимыми считаются городские районы с большой плотностью населения, где устаревшая инфраструктура не справляется с нагрузкой.

В городе Баодин за 8 часов выпало более 540 мм осадков - больше, чем среднегодовая норма.

Наводнения уже затронули более 46 тысяч человек, из которых почти 5 тысяч эвакуированы.

Стихия ставит под угрозу сельское хозяйство, которое является критически важным для экономики страны.