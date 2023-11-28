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Китай нагадав Тайваню про ризики війни у разі спроби "від’єднатися"

Китай , Вівторок 28 листопада 2023 10:02
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Китай нагадав Тайваню про ризики війни у разі спроби "від’єднатися" Фото: Китай нагадав Тайваню про ризики війни у разі спроби "від’єднатися" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай готовий створити широкі можливості для мирного возз’єднання з Тайванем, але не допустить спрямованої на незалежність острова "сепаратистської" діяльності.

Про це заявив речник Управління уряду Китаю у справах Тайваню Чень Біньхуа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Він наголосив, що материковий Китай не буде терпіти чи проявляти поблажливість до сил "незалежності Тайваню", якщо вони наважаться на кроки в бік незалежності острова, нагадавши антисецесійний закон КНР від 2005 року, в якому говориться про право Пекіна використовувати "немирні засоби" проти Тайваню, якщо він спробує відділитися від Китаю.

"Хочу підкреслити, що спроба проголосити "незалежність Тайваню" означатиме війну", - заявив Біньхуа.

За його словами, кілька представників Демократичної прогресивної партії Тайваню "спотворили факти, аби применшити небезпеку сепаратистської діяльності за незалежність Тайваню", щоб ввести в оману виборців на виборах керівництва острова, що пройдуть наступного року.

Речник також закликав тайванців виступити проти ідей незалежності та сприяти поверненню відносин між материком і островом на шлях мирного розвитку.

Конфлікт між США та Китаєм через Тайвань

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав його "припинити озброювати Тайвань".

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

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