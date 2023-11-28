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Китай напомнил Тайваню о рисках войны в случае попытки "отсоединиться"

Китай, Вторник 28 ноября 2023 10:02
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Китай напомнил Тайваню о рисках войны в случае попытки "отсоединиться" Фото: Китай напомнил Тайваню о рисках войны в случае попытки "отсоединиться" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит устремленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности.

Об этом заявил спикер Управления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Он отметил, что материковый Китай не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам "независимости Тайваня", если они отважатся на шаги в сторону независимости острова, напомнив антисецессионный закон КНР от 2005 года, в котором говорится о праве Пекина использовать "немирные средства" против Тайваня, если он попытается отделиться от Китая

"Хочу подчеркнуть, что попытка провозгласить "независимость Тайваня" будет означать войну", - заявил Биньхуа.

По его словам, несколько представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня "исказили факты, чтобы приуменьшить опасность сепаратистской деятельности за независимость Тайваня", чтобы ввести в заблуждение избирателей на прошедших в следующем году выборах руководства острова.

Спикер также призвал тайванцев выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между материком и островом на путь мирного развития.

Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань".

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

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