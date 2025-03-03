Китай може ввести 10% мита на сільськогосподарську продукцію зі США, - Global Times
КНР розробляє заходи у відповідь на погрози США запровадити додаткові збори на китайський імпорт. За даними ЗМІ, Китай відповість 10% митом на сільськогосподарську продукцію зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Заходи Китаю, ймовірно, включатимуть як мита, так і низку немитних обмежень на американські товари. А до списку, швидше за все, увійдуть сільськогосподарська та харчова продукція зі США, повідомляє видання, посилаючись на анонімні джерела.
"Якщо США наполягатимуть на запровадженні односторонніх мит і офіційно оголосять відповідні заходи, Китай обов’язково вживе рішучих і потужних контрзаходів", - наголосило джерело Global Times.
У Міністерстві закордонних справ Китаю офіційно не підтвердили інформацію Global Times про відповідні мита. Однак речник МЗС Лінь Цзянь заявив у понеділок, 3 березня, що Китай вживе "необхідних заходів" для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.
Американські мита
Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп, крім уже чинних мит, запровадив 10% мита на всі товари, що надходять із Китаю. Це було зроблено під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків, зокрема фентанілу.
У дописі в соціальних мережах минулого тижня Трамп також заявив, що з 4 березня Китай буде обкладений додатковим 10% митом.
"Ми не можемо дозволити цьому лиху (фентанілу - ред.) продовжувати завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано", - зауважив Трамп.
Загроза США щодо запровадження додаткового 10-відсоткового мита на китайські товари негайно викликала рішучий протест з боку кількох міністерств Китаю.
Також нагадаємо, Трамп заявив, що думає над введенням 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".
Під час зустрічі у Вашингтоні французький лідер Еммануель Макрон намагався переконати Трампа не запроваджувати ці мита. Він підкреслив, що Європа не робила нічого, що могло б виправдати відповідь США.