Китай может ввести 10% пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, - Global Times

КНР разрабатывает меры в ответ на угрозы США ввести дополнительные сборы на китайский импорт. По данным СМИ, Китай ответит 10% пошлиной на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Меры Китая, вероятно, будут включать как пошлины, так и ряд нетаможенных ограничений на американские товары. А в список, скорее всего, войдут сельскохозяйственная и пищевая продукция из США, сообщает издание, ссылаясь на анонимные источники.

"Если США будут настаивать на введении односторонних пошлин и официально объявят соответствующие меры, Китай обязательно примет решительные и мощные контрмеры", - подчеркнул источник Global Times.

В Министерстве иностранных дел Китая официально не подтвердили информацию Global Times о соответствующих пошлинах. Однако представитель МИД Линь Цзянь заявил в понедельник, 3 марта, что Китай примет "необходимые меры" для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Американские пошлины

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп, помимо уже действующих пошлин, ввел 10% пошлины на все товары, поступающие из Китая. Это было сделано под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в частности фентанила.

В заметке в социальных сетях на прошлой неделе Трамп также заявил, что с 4 марта Китай будет обложен дополнительной 10% пошлиной.

" Мы не можем позволить этому бедствию (фентанилу - ред.) продолжать наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано", - отметил Трамп.

Угроза США о введении дополнительной 10-процентной пошлины на китайские товары немедленно вызвала решительный протест со стороны нескольких министерств Китая.