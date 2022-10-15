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Китай може вирішити тайванське питання силою, - представник Компартії КНР

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Субота 15 жовтня 2022 14:27
Китай може вирішити тайванське питання силою, - представник Компартії КНР Фото: Китай може вирішити тайванське питання силою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Китай залишає за собою право застосувати силу для вирішення тайванського питання, але пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.

Про це заявив представник Комуністичної партії КНР Сунь Єлі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку представника КПК, возз'єднання Китаю та Тайваню відповідає інтересам усіх, у тому числі тайванських співвітчизників.

"Китай залишає за собою право застосувати силу щодо Тайваню як крайній захід у непереборних обставинах, хоча мирне возз'єднання є пріоритетом", - заявив він.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Однак, за даними Пентагону, КНР ще не ухвалила остаточного рішення про вторгнення на Тайвань.

Тайвань, у свою чергу, розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.

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