Китай может помочь положить конец войне в Украине, - министр экономики Испании

Китай является ключевым игроком на мировой арене. Поэтому Пекин может помочь положить конец войне в Украине.

Об этом заявила министр экономики Испании Надя Кальвино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

При этом она добавила, что Европа не может просто отвернуться от Китая и пытаться игнорировать его.

"У нас есть общая заинтересованность, я думаю, в том, чтобы они конструктивно взаимодействовали, чтобы как можно скорее положить конец войне в Украине", - заявила Кальвино.

Она добавила, что фрагментация глобального рынка в результате войны "будет проигрышной для всех".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Пекин может сыграть важную роль в завершении войны на территории Украины из-за своих тесных отношений с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.