Китай міг змінити ставлення до Тайваню через міжнародну підтримку України, - Блінкен

Він підтвердив, що Штати сповнені рішучості зберегти мир і стабільність у Тайванській протоці, і зазначив, що потужна підтримка України допоможе, а не завадить досягненню цієї мети.

Такий коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів про лист Блінкену від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який висловив "занепокоєння з приводу повідомлень про те, що постачання США озброєння Україні заважають нашій здатності запобігти війні в Азії, постачаючи Тайваню зброю, необхідну для стримування китайського вторгнення".

Держсекретар США зазначив, що не може говорити про системи озброєнь, але відкинув наведений Хоулі аргумент: "Тайвань важливіша для національних інтересів США, ніж Україна".

"Я думаю, насправді, що все з точністю до навпаки, у тому сенсі, що Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, дуже уважно стежить за реакцією США і країн усього світу на російську агресію", - сказав Блінкен на прес-конференції у держдепі з міністром оборони Ллойдом Остіном та їх австралійськими колегами.

Блінкен додав, що Пекін бачив, як "країни об'єднуються незвичайним чином, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, щоб чинити величезний тиск на Росію, щоб та припинила свою агресію, а також переконатися, що у випадку з НАТО - ми зміцнюємо нашу власну здатність захищатись у разі поширення цієї агресії".

Держсекретар США висловив думку, що це має вплинути "на роздуми Китаю про майбутнє" та про погляди щодо Тайваню.

Нагадаємо, в рамках політики "Єдиного Китаю" США визнають позицію Китаю, згідно з якою Тайвань є частиною території цієї країни, але ніколи офіційно не визнавали домагання Комуністичної партії КНР на самоврядний острів із населенням 23 мільйони осіб. Штати надають Тайваню оборонну зброю, але навмисно зберігають двозначність щодо того, чи втручатиметься вони військовим шляхом у разі нападу Китаю.