Китай мог изменить отношение к Тайваню из-за международной поддержки Украины, - Блинкен

Он подтвердил, что Штаты полны решимости сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, и указал, что мощная поддержка Украины поможет, а не помешает достижению этой цели.

Такой комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистов о письме Блинкену от сенатора-республиканца Джоша Хоули, который выразил "обеспокоенность по поводу сообщений о том, что поставки США вооружения Украине мешают нашей способности предотвратить войну в Азии, поставляя Тайваню оружие, необходимое для сдерживания китайского вторжения".

Госсекретарь США отметил, что не может говорить о системах вооружений, но отверг приведенный Хоули аргумент: "Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина".

"Я думаю, на самом деле, что все с точностью до наоборот, в том смысле, что Китай очень внимательно следит за тем, что происходит в Украине, очень внимательно следит за реакцией США и стран всего мира на российскую агрессию", - сказал Блинкен на пресс-конференции в госдепе с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами.

Блинкен добавил, что Пекин видел, как "страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, чтобы оказать огромное давление на Россию, чтобы та прекратила свою агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО - мы укрепляем нашу собственную способность защищаться в случае распространения этой агрессии".

Госсекретарь США высказал мнение, что это должно повлиять "на размышления Китая о будущем" и о взглядах в отношении Тайваня.

Напомним, в рамках политики "Единого Китая" США признают позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью территории этой страны, но никогда официально не признавали притязания Коммунистической партии КНР на самоуправляющийся остров с населением 23 миллиона человек. Штаты предоставляют Тайваню оборонное оружие, но намеренно сохраняют двусмысленность в отношении того, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.