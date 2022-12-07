RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай мог изменить отношение к Тайваню из-за международной поддержки Украины, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сильная международная поддержка Украины после полномасштабного вторжения РФ могла повлиять на отношение Китая к Тайваню.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Он подтвердил, что Штаты полны решимости сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, и указал, что мощная поддержка Украины поможет, а не помешает достижению этой цели.

Такой комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистов о письме Блинкену от сенатора-республиканца Джоша Хоули, который выразил "обеспокоенность по поводу сообщений о том, что поставки США вооружения Украине мешают нашей способности предотвратить войну в Азии, поставляя Тайваню оружие, необходимое для сдерживания китайского вторжения".

Госсекретарь США отметил, что не может говорить о системах вооружений, но отверг приведенный Хоули аргумент: "Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина".

"Я думаю, на самом деле, что все с точностью до наоборот, в том смысле, что Китай очень внимательно следит за тем, что происходит в Украине, очень внимательно следит за реакцией США и стран всего мира на российскую агрессию", - сказал Блинкен на пресс-конференции в госдепе с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами.

Блинкен добавил, что Пекин видел, как "страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, чтобы оказать огромное давление на Россию, чтобы та прекратила свою агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО - мы укрепляем нашу собственную способность защищаться в случае распространения этой агрессии".

Госсекретарь США высказал мнение, что это должно повлиять "на размышления Китая о будущем" и о взглядах в отношении Тайваня.

Напомним, в рамках политики "Единого Китая" США признают позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью территории этой страны, но никогда официально не признавали притязания Коммунистической партии КНР на самоуправляющийся остров с населением 23 миллиона человек. Штаты предоставляют Тайваню оборонное оружие, но намеренно сохраняют двусмысленность в отношении того, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.

Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

Также напомним, что в ноябре президент США Джо Байден предположил, что Китай не предпримет попыток вторжения на Тайвань.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЭнтони БлинкенТайваньподдержка Украины