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Китай має вплинути на Росію для закінчення війни: ЄС після розмови Зеленського і Сі

Фото: офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському Союзі вітають телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном. В Брюсселі очікують, що Китай використає свій вплив на Росію для закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера, якого цитує The Guardian.

"Це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН. Керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити її агресивну війну, відновити територіальну цілісність України та поважати її суверенітет, як основу для справедливого миру", - сказав Мамер.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіня

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпінь вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провели телефонні переговори.

Зазначимо, як заявив Сі Цзіньпін у телефонній розмові із Зеленським, його країна зробить все можливе для припинення вогню.

Додамо, що на їх переговори вже відреагували в Білому домі, однак там ще не знають, чи призведе це до просування до миру.

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Володимир ЗеленськийКитайЕвросоюзСи Цзиньпинь