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Китай должен повлиять на Россию для окончания войны: ЕС после разговора Зеленского и Си

Фото: официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском Союзе поприветствовали телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. В Брюсселе ожидают, что Китай использует свое влияние на Россию для окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, которого цитирует The Guardian.

"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей как члена Совета Безопасности ООН. Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого", - сказал Мамер.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провели телефонные переговоры.

Как заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Зеленским, его страна сделает все возможное для прекращения огня.

Добавим, что на их переговоры уже отреагировали в Белом доме, однако там еще не знают, приведет ли это к продвижению к миру.

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Владимир ЗеленскийКитайЕвросоюзСи Цзиньпинь