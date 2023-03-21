Китай має почати розуміти Україну і зв'язатися особисто із Зеленським, - генсек НАТО

"Китаю потрібно почати розуміти українську сторону конфлікту і зв'язатися особисто з президентом Зеленським", - заявив Столтенберг коментуючи питання щодо переговорів Сі Цзіньпіня і Путіна в Москві.

Генсек НАТО застеріг, що Китай не повинен постачати озброєння Росії, оскільки це буде підтримкою необґрунтованої агресії і тільки затягне конфлікт.

"Ми бачимо, як Китай і Росія стають ближчими - в економічному, військовому та інших планах. Зустріч у Москві - частина наміченого шляху зі зближення та зміцнення зв'язків між цими країнами", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, що зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у Москві, але в ЗМІ з'явилася інформація, що після він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Додамо, що сам Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що хотів би особисто переговорити з лідером Китаю.

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