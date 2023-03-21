RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским, - генсек НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин должен лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе.

"Китаю нужно начать понимать украинскую сторону конфликта и связаться лично с президентом Зеленским", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос касательно переговоров Си Цзиньпиня и Путина в Москве.

Генсек НАТО предостерег, что Китай не должен поставлять вооружение России, поскольку это будет поддержкой необоснованной агрессии и только затянет конфликт.

"Мы видим, как Китай и Россия становятся более близкими - в экономическом, военном и других планах. Встреча в Москве - часть намеченного пути по сближению и укреплению связей между этими странами", - добавил Столтенберг.

Напомним, что сейчас лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, но в СМИ появилась информация, что после он может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОРоссийская ФедерацияКитай