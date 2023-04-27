Китай - ключовий гравець. У Люксембурзі пояснили важливість розмови Зеленського і Сі

Телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном можна оцінити позитивно. Це означає, що справи рухаються в правильному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля під час прес-конференції.

"Я думаю, що це йде в правильному напрямку. Це все про діалог між Україною та світовою державою. Ми знаємо, що Китай є ключовим гравцем. Іноді не так просто вести діалог з Китаєм, але це важливо", - вважає Беттель.

Він наголосив, що найбільша помилка, яку можна зробити, то це підштовхнути Китай ближче до Москви.

"Тож телефонна розмова між двома лідерами, яка відбулася вчора, є ключовою, на мій погляд. Я сказав це раніше, кажу і зараз: Китай може зіграти певну роль, знаючи, що є лише одна нація-агресор і одна нація, яка зазнала агресії", - зазначив Беттель.

Він акцентував, що вважає за потрібне діалог на тему війни в Україні також між США та Китаєм.

"Коли дві сильні країни сідають за стіл і щось пропонують, це крок у правильному напрямку", - наголосив прем'єр Люксембурга.

При цьому він вислови думку, що Китай може бути корисним у питанні завершення війни в Україні.

"Я думаю, що Путін, ймовірно, слухатиме Сі Цзіньпіна більше, ніж будь-хто інший. І я розумію, наскільки США відіграють ключову роль у цьому обміні, і я думаю, що ці дві сили за столом були б кроком у правильному напрямку", - заявив Беттель.

Прем'єр Люксембурга висловив сподівання, що такі переговори не виявляться одноразовими, а продовжаться.

"Залучення Китаю у ситуацію з правильного боку - це важливо. Важливо не дати йому піти до поганої сторони (зайняти більш проросійську позицію - ред.)", - підсумував Беттель.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпінь вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провели телефонні переговори.

Після чого в ЄС привітали цю телефонну розмову і сказали, що очікують на те, що Китай використає свій вплив на Росію для закінчення війни.

В НАТО теж вітають переговори, але нагадують, що Пекін ще досі не засудив російське вторгнення.

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