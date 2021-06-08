Китай раскритиковал обвинения стран Запада по происхождению коронавирусной инфекции . Эта кампания якобы не отличается от обвинений против Ирака в наличии оружия массового уничтожения.

Он подчеркнул, что происхождение COVID-19 является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.

"Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами. Кампания с целью политизации изучение происхождения коронавирус и обвинения против Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад", - написал Пен'юй.