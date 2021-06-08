Китай: кампанія по вивченню походження коронавірусу не відрізняється від звинувачень проти Іраку

Китай розкритикував звинувачення країн заходу щодо походження коронавірусної інфекції. Ця кампанія нібито не відрізняється від звинувачень проти Іраку у наявності зброї масового знищення.
Таку думку в своєму Twitter висловив прес-секретар посольства Китая в США Лю Пен'юй.
Він наголосив, що походження COVID-19 є питанням науки і має вивчатися спільно науковцями у всьому світі, а не політизуватися.
"Будь-який висновок повинен бути зроблений відповідно до процедур ВООЗ та науково обґрунтованих методів. Кампанія з метою політизації вивчення походження коронавірусу та звинувачення проти Китаю нічим не відрізняється від брехні про те, що Ірак мав зброю масового знищення 12 років тому", - написав Пен'юй.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані, не виключається.
Раніше екс-президент США Дональд Трамп вимагав від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію коронавірусу.