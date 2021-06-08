Китай: кампания по изучению происхождения коронавируса не отличается от обвинений против Ирака
Китай раскритиковал обвинения стран Запада по происхождению коронавирусной инфекции. Эта кампания якобы не отличается от обвинений против Ирака в наличии оружия массового уничтожения.
Такое мнение в своем Twitter выразил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй.
Он подчеркнул, что происхождение COVID-19 является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.
"Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами. Кампания с целью политизации изучение происхождения коронавирус и обвинения против Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад", - написал Пен'юй.
Напомним, в ВОЗ заявили, что теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухане, не исключается.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса.