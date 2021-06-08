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Китай: кампания по изучению происхождения коронавируса не отличается от обвинений против Ирака

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Вторник 08 июня 2021 08:40
Китай: кампания по изучению происхождения коронавируса не отличается от обвинений против Ирака Фото: Китай критикует обвинения в происхождении коронавируса (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китай раскритиковал обвинения стран Запада по происхождению коронавирусной инфекции. Эта кампания якобы не отличается от обвинений против Ирака в наличии оружия массового уничтожения.

Такое мнение в своем Twitter выразил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй.

Он подчеркнул, что происхождение COVID-19 является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.

"Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами. Кампания с целью политизации изучение происхождения коронавирус и обвинения против Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад", - написал Пен'юй.

Напомним, в ВОЗ заявили, что теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухане, не исключается.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса.

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