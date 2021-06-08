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Китай: кампанія по вивченню походження коронавірусу не відрізняється від звинувачень проти Іраку

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Вівторок 08 червня 2021 08:40
Китай: кампанія по вивченню походження коронавірусу не відрізняється від звинувачень проти Іраку Фото: Китай критикує звинувачення через походження коронавірусу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китай розкритикував звинувачення країн заходу щодо походження коронавірусної інфекції. Ця кампанія нібито не відрізняється від звинувачень проти Іраку у наявності зброї масового знищення.

Таку думку в своєму Twitter висловив прес-секретар посольства Китая в США Лю Пен'юй.

Він наголосив, що походження COVID-19 є питанням науки і має вивчатися спільно науковцями у всьому світі, а не політизуватися.

"Будь-який висновок повинен бути зроблений відповідно до процедур ВООЗ та науково обґрунтованих методів. Кампанія з метою політизації вивчення походження коронавірусу та звинувачення проти Китаю нічим не відрізняється від брехні про те, що Ірак мав зброю масового знищення 12 років тому", - написав Пен'юй.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані, не виключається.

Раніше екс-президент США Дональд Трамп вимагав від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію коронавірусу.

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