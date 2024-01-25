Китай і Росія запустили супутники, які можуть використовувати для атаки на об'єкти США

У своїй першій публічній оцінці загроз Космічні сили повідомляли, що природа подвійного призначення деяких космічних апаратів, таких як китайські супутники "Шицзянь 17" і "Шицзянь 21", ускладнює виявлення, приписування або пом'якшення протикосмічних випробувань або ворожої діяльності.

Що відомо про китайські розробки

У доповіді йдеться про те, що Росія і Китай розробляють і випробовують протикосмічну зброю, щоб завдавати шкоди або знищувати супутники, а також космічні служби.

Китай також розробляє - і, можливо, близький до розгортання - наземні лазери, здатні пошкоджувати, а не просто тимчасово засліплювати супутникові датчики США.

"Вони часто маскують або приховують цю діяльність, щоб уникнути міжнародного осуду", - йдеться в доповіді під назвою "Конкуренція в космосі".

Що робить Росія

Згідно зі звітом, Китай розробляє супутникові системи перевірки та ремонту, які можуть функціонувати як зброя, і запустив кілька супутників для тестування орбітального обслуговування і запобігання утворенню сміття.

У січні 2022 року китайський "Шицзянь-21" відбуксирував китайський геостаціонарний супутник, що вийшов з ладу, на орбіту, де він не становив би загрози для інших апаратів.

Також наголошується, що у китайського "Шицзянь-17" є роботизована рука для захоплення інших супутників, тоді як Росія розгорнула кілька прототипів орбітальних протисупутників на низькій навколоземній орбіті, включно з моделями Cosmos 2504, 2519 і 2536, щоб перевірити можливості кінетичного ураження.

Відповідь з боку США

Китай, ймовірно, розробляє глушники для широкого спектра супутникового зв'язку, що підтримують урядові та військові операції, оскільки в його військових навчаннях регулярно використовують глушники супутникового зв'язку, космічних радарів і супутникових навігаційних систем, таких як GPS.

Щоб протистояти цим загрозам, Космічні сили у вересні провели перший запуск нового угруповання супутників раннього попередження, що отримало назву "Тихий Баркер".

Воно призначене для відстеження китайських або російських космічних кораблів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити орбітальні американські системи.

Російські можливості обмежені

Згідно зі звітом, наразі Китай використовує понад 300 супутників дистанційного зондування з різноманітними датчиками, покращуючи здатність китайських військових спостерігати за американськими авіаносцями, експедиційними ударними групами і розгорнутими авіаційними крилами.

"Хоча Росія управляє одними з найефективніших у світі індивідуальних супутників дистанційного зондування, їхня кількість обмежена порівняно зі США і Китаєм", - заявили в Космічних силах.

Співпраця Китаю та Росії

Раніше в Білому домі заявляли, що Росія, Китай і Північна Корея, які не згодні з існуючим світовим порядком, зміцнюють співпрацю між собою.

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький говорив, що Росія завозить через територію Китаю більшість компонентів для своєї зброї, зокрема виробництва інших країн. Крім того, Москва хоче отримати китайські боєприпаси.

А нещодавно Reuters писало, що Росія обігнала Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю у 2023 році. Найбільший у світі імпортер нафти кинув виклик західним санкціям і закупив величезні обсяги нафти зі знижкою для своїх переробних заводів.