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Росія намагається отримати боєприпаси від Китаю, - Скібіцький

Україна, Понеділок 15 січня 2024 12:22
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Росія намагається отримати боєприпаси від Китаю, - Скібіцький Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус
Експерт: Вадим Скібіцький

Росія завозить через території Китаю більшість компонентів для своєї зброї, у тому числі виробництва інших країн. Крім того, Москва хоче отримати китайські боєприпаси.

Про це представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Росія намагалася і намагається отримати від Китаю боєприпаси. Вона також намагається отримати снаряди і від інших країн, де залишилось радянське озброєння, в тому числі і від країн Центральної Азії", - сказав він.

За його словами, більшість - майже 80% комплектуючих, особливо електроніка - заходить до Росії через територію Китаю. Притому в більшості випадків вони навіть не китайського виробництва, а інших країн світу.

"Просто Китай не приєднався до міжнародних санкцій, тому для росіян не становить гострої проблеми - закупити та завезти необхідні компоненти через Китай чи через інші держави. Створено багато різних спільних підприємств, фірм, які з'являються на тиждень, роблять якісь закупки, а потім зникають", - додав Скібіцький.

Ворожа країна

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", у 2023 році ставлення українців до Китаю погіршилося: 34% оцінили Китай як ворожу країну, 52% як нейтральну.

У 2023 році китайський режим висунув так званий "мирний план", який передбачає окупацію Росією захопленої частини території України. Пекін заявляє про підтримку Кремля, а китайський диктатор Сі Цзіньпін приїздив до Володимира Путіна, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер. Крім того, у жовні Путіна приймали у Пекіні.

За підсумками 2023 року товарообіг Китаю з Росією зріс на 26% до рекордних 240 млрд доларів.

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