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Китай і Росія "за мир в Україні", але проти США: нова заява Пекіна й Кремля про війну

Четвер 08 травня 2025 17:02
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Китай і Росія "за мир в Україні", але проти США: нова заява Пекіна й Кремля про війну Фото: Сі Цзіньпін та Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "РИА Новости".

Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Москві. За її результатами було опубліковано спільну заяву, яка стосувалась війни в Україні та впливу США.

"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - сказано у заяві.

При цьому Путін і Сі вважають, що для довгострокового врегулювання війни потрібно "усунути її першопричини".

Вони також підтвердили намір "нарощувати взаємодію та ущільнювати координацію" проти курсу США, який назвали "подвійним стримуванням" Росії і Китаю.

"Сторони рішуче виступають проти насадження третім країнам у різних регіонах світу ворожих підходів до Росії та Китаю, а також проти дискредитації російсько-китайської взаємодії", - йдеться у спільній заяві.

Про деталі зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Китайська допомога РФ у війні з Україною

Незважаючи на стабільні торговельні зв’язки між Росією та Китаєм, офіційна позиція Пекіну неодноразово заперечувала будь-яке постачання зброї жодній із сторін конфлікту, стверджуючи, що Китай не бере участі у війні Росії проти України.

Проте накопичено численні докази, які свідчать про те, що Китай сприяє обходу західних санкцій на користь Кремля, що своєю чергою підтримує його військові операції. У вересні 2024 року з’явилися дані про те, що китайські компанії таємно постачають зброю до Росії, що може свідчити про суттєву ескалацію участі Пекіну у війні проти України.

8 квітня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" в Україні, а Зеленський згадав про понад 150 китайців, які брали участь у бойових діях на стороні РФ. Згодом РБК-Україна опублікувала документи, які свідчать про активну участь китайських військових у складі російської армії, хоча представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що ця інформація є неправдивою.

ТПосол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС України справ через нещодавно виявлені факти участі громадян КНР у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території країни-агресора.

23 квітня у Пекіні відреагували на виклик посла Китаю в Україні "на килим" до МЗС за допомогу Росії у війні. Китай назвав такі звинувачення "безпідставними"

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