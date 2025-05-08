Китай і Росія "за мир в Україні", але проти США: нова заява Пекіна й Кремля про війну

Москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "РИА Новости".

Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Москві. За її результатами було опубліковано спільну заяву, яка стосувалась війни в Україні та впливу США.

"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - сказано у заяві.

При цьому Путін і Сі вважають, що для довгострокового врегулювання війни потрібно "усунути її першопричини".

Вони також підтвердили намір "нарощувати взаємодію та ущільнювати координацію" проти курсу США, який назвали "подвійним стримуванням" Росії і Китаю.

"Сторони рішуче виступають проти насадження третім країнам у різних регіонах світу ворожих підходів до Росії та Китаю, а також проти дискредитації російсько-китайської взаємодії", - йдеться у спільній заяві.

Про деталі зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня - читайте у матеріалі РБК-Україна.