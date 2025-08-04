Китай і Росія влаштували навчання на тлі заяв Трампа про атомні підлодки

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про ядерні субмарини, Китай та Росія розпочали спільні показові навчання
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У неділю, 3 серпня, неподалік російського Владивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання Росії та Китаю.
У 2022 році Росія та Китай підписали стратегічне партнерство "без обмежень", а тому ці дві країни регулярно проводять спільні військові навчання. Це дозволяє налагоджувати взаємодію між арміями й демонструвати сигнал стримування своїм супротивникам.
Навчання є певною мірою особливим, так як воно відбувається на тлі зростання міжнародної напруги. Адже днями Трамп оголосив про направлення двох атомних підводних човнів до "відповідних регіонів" у відповідь на гучні заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва щодо ризику ядерного конфлікту.
Таким чином, маневри під назвою "Спільне море-2025" покликані зміцнити оборонне партнерство між Росією та Китаєм та засвідчити їхню військову присутність на тлі зростаючої напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
У маневрах беруть участь кораблі обох країн, зокрема великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Також задіяні дизель-електричні підводні човни з обох сторін і китайське судно порятунку підводних апаратів.
Програма навчань передбачає широкий спектр бойових завдань: від рятувальних операцій для підводних човнів і боротьби з підводними загрозами до повітряної та протиракетної оборони й моделювання морських боїв.
У Японському морі кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, а саме артилерійську стрільбу, протичовнові операції, завдання ППО і спільні пошуково-рятувальні дії в морі.
Після завершення маневрів сторони планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.
Нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував Дмитра Медведєва після того, як він заявив, що встановлення дедлайну для Росії щодо мирної угоди з Україною може наблизити війну з США.
У відповідь Медведєв опублікував емоційний пост, натякаючи на апокаліптичні сценарії, згадавши фільми про "ходячих мерців" і гіпотетичну "мертву руку" - систему ядерної відповіді.
Після таких слів колишнього президента РФ, Трамп наказав розгорнути два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" - як жорстку відповідь на ядерні натяки з боку Кремля.