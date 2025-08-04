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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Китай і Росія влаштували навчання на тлі заяв Трампа про атомні підлодки

Фото ілюстративне: військові навчання в морі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про ядерні субмарини, Китай та Росія розпочали спільні показові навчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У неділю, 3 серпня, неподалік російського Владивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання Росії та Китаю.

У 2022 році Росія та Китай підписали стратегічне партнерство "без обмежень", а тому ці дві країни регулярно проводять спільні військові навчання. Це дозволяє налагоджувати взаємодію між арміями й демонструвати сигнал стримування своїм супротивникам.

Навчання є певною мірою особливим, так як воно відбувається на тлі зростання міжнародної напруги. Адже днями Трамп оголосив про направлення двох атомних підводних човнів до "відповідних регіонів" у відповідь на гучні заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва щодо ризику ядерного конфлікту.

Таким чином, маневри під назвою "Спільне море-2025" покликані зміцнити оборонне партнерство між Росією та Китаєм та засвідчити їхню військову присутність на тлі зростаючої напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У маневрах беруть участь кораблі обох країн, зокрема великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Також задіяні дизель-електричні підводні човни з обох сторін і китайське судно порятунку підводних апаратів.

Програма навчань передбачає широкий спектр бойових завдань: від рятувальних операцій для підводних човнів і боротьби з підводними загрозами до повітряної та протиракетної оборони й моделювання морських боїв.

У Японському морі кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, а саме артилерійську стрільбу, протичовнові операції, завдання ППО і спільні пошуково-рятувальні дії в морі.

Після завершення маневрів сторони планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.

Загострення риторики між Москвою та Вашингтоном

Нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував Дмитра Медведєва після того, як він заявив, що встановлення дедлайну для Росії щодо мирної угоди з Україною може наблизити війну з США.

У відповідь Медведєв опублікував емоційний пост, натякаючи на апокаліптичні сценарії, згадавши фільми про "ходячих мерців" і гіпотетичну "мертву руку" - систему ядерної відповіді.

Після таких слів колишнього президента РФ, Трамп наказав розгорнути два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" - як жорстку відповідь на ядерні натяки з боку Кремля.

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