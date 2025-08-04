Китай і Росія влаштували навчання на тлі заяв Трампа про атомні підлодки

У неділю, 3 серпня, неподалік російського Владивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання Росії та Китаю.

У 2022 році Росія та Китай підписали стратегічне партнерство "без обмежень", а тому ці дві країни регулярно проводять спільні військові навчання. Це дозволяє налагоджувати взаємодію між арміями й демонструвати сигнал стримування своїм супротивникам.

Навчання є певною мірою особливим, так як воно відбувається на тлі зростання міжнародної напруги. Адже днями Трамп оголосив про направлення двох атомних підводних човнів до "відповідних регіонів" у відповідь на гучні заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва щодо ризику ядерного конфлікту.

Таким чином, маневри під назвою "Спільне море-2025" покликані зміцнити оборонне партнерство між Росією та Китаєм та засвідчити їхню військову присутність на тлі зростаючої напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У маневрах беруть участь кораблі обох країн, зокрема великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Також задіяні дизель-електричні підводні човни з обох сторін і китайське судно порятунку підводних апаратів.

Програма навчань передбачає широкий спектр бойових завдань: від рятувальних операцій для підводних човнів і боротьби з підводними загрозами до повітряної та протиракетної оборони й моделювання морських боїв.

У Японському морі кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, а саме артилерійську стрільбу, протичовнові операції, завдання ППО і спільні пошуково-рятувальні дії в морі.

Після завершення маневрів сторони планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.