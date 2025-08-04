Китай и Россия устроили учения на фоне заявлений Трампа об атомных подлодках

В воскресенье, 3 августа, недалеко от российского Владивостока начались совместные трехдневные военно-морские учения России и Китая.

Дело в том, что в 2022 году Россия и Китай подписали стратегическое партнерство "без ограничений", а потому эти две страны регулярно проводят совместные военные учения. Это позволяет налаживать взаимодействие между армиями и демонстрировать сигнал сдерживания своим противникам.

Вместе с тем, данное учение является в определенной степени особенным, так как оно происходит на фоне роста международного напряжения. Еще бы, всего за два дня до старта маневров президент США Дональд Трамп объявил о направлении двух атомных подводных лодок в "соответствующие регионы" в ответ на громкие заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева о риске ядерного конфликта.

Таким образом, маневры под названием "Совместное море-2025" призваны укрепить оборонное партнерство между Россией и Китаем и засвидетельствовать их военное присутствие на фоне растущего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В маневрах участвуют корабли обеих стран, в частности большой российский противолодочный корабль и два китайских эсминца. Также задействованы дизель-электрические подводные лодки с обеих сторон и китайское судно спасения подводных аппаратов.

Программа учений предусматривает широкий спектр боевых задач: от спасательных операций для подводных лодок и борьбы с подводными угрозами до воздушной и противоракетной обороны и моделирования морских боев.

Участники отрабатывают артиллерийскую стрельбу, противолодочные операции, задачи ПВО, а также совместные поисково-спасательные действия в море.

После завершения маневров стороны планируют провести совместное патрулирование в акватории Тихого океана.