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Китай і Росія стануть головними темами на саміті G7 в Японії, - Bloomberg

Фото: Китай і Росія стануть головними темами на саміті G7 в Японії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідери одних із найрозвиненіших економік світу збираються сьогодні в японському місті Хіросіма на саміт G7, стикаючись із купою колективних викликів. Серед головних питань - перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, "Група семи" стикається з колективними викликами, економічними випробуваннями.

"Оскільки президент Росії Володимир Путін продовжує війну проти України, а постпандемічний Китай активно нарощує свій економічний і стратегічний вплив", - зауважує Bloomberg.

Вказано, що це одні з головних речей на яких лідери "Великої сімки" - США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада мають зосередитися під час зустрічі.

Зокрема, одним із найбільших викликів для "Великої сімки" є залучення країн за межами групи, особливо тих, які називають Глобальним Півднем - в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці та в країнах Азії.

Меседж Глобального Півдня полягає в тому, що G7 має зробити більше, ніж просто вказати, що вони прислухаються. Країни шукають ясності щодо боргової підтримки та інших економічних гарантій.

Крім того, лідери G7 об’єднаються зі своїми колегами з Європейського Союзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення лазівок обходу санкцій, які введені проти РФ.

Як пишуть журналісти, вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до Росії, "хоча ця пропозиція стикається з серйозними перешкодами".

Також буде єдина демонстрація підтримки України, яка готується до контрнаступу.

Bloomberg звертає увагу, що лідери "Великої сімки" стикаються з питанням, як боротися з Китаєм.

Проблема полягає в тому, що, попри всі розмови про диверсифікацію ланцюгів постачання, підтримку промисловості та створення самодостатності в технологічному просторі, країни G7 залишаються певною мірою залежними від другої за величиною економіки світу.

Тож розділити речі на відсіки (покарати Китай за нібито "економічний примус", намагаючись співпрацювати з ним у глобальних проблемах охорони здоров’я та навколишнього середовища) є неймовірно складним.

Разом з тим лідери G7 обговорять і інші нагальні питання. Вони включають розвиток штучного інтелекту та регулювання криптовалюти.

"І оскільки великі частини світу борються з підвищенням температури та смертоносними хвилями спеки, на саміті потрібно буде обговорити скоординовані відповіді на те, що все більше стає глобальною загрозою з величезними наслідками для здоров’я, економічних та безпекових питань", - підсумовують журналісти.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки " (G7) планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.

Варто зазначити, раніше в Білому домі заявляли про те, що питання повної заборони на експорт західних товарів до Росії не обговорюватимуться на саміті G7 у Хіросімі.

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Російська ФедераціяЯпоніяКитайG7Саміт G7