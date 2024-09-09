У заяві йдеться про те, що в навчаннях візьмуть участь військово-морські та військово-повітряні сили обох країн.

"Ці навчання мають на меті поглибити рівень стратегічної співпраці між китайськими та російськими військами та підвищити їхню здатність спільно протистояти загрозам безпеці", - повідомили в міністерстві оборони Китаю.

Зазначається, що і Китай, і Росія планують направити свої флотилії до Тихого океану для спільного патрулювання. Водночас китайські війська хочуть взяти участь у російських стратегічних навчаннях "Океан-2024".

Точної дати проведення навчання поки міністерство оборони Китаю не розголошує.

Китайсько-російські відносини

Двосторонні відносини між Китаєм і Росією зміцнилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Китай надає Росії економічну та політичну підтримку, допомагає в обході санкцій, хоча формально уникає прямої військової допомоги. Обидві країни заявляють про "безмежне" партнерство, спрямоване проти Заходу, що посилює їхню співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

Їх відносини становлять небезпеку для світової спільному. По-перше, спільна підтримка автократичних режимів і протидія Заходу підривають міжнародну безпеку та демократію. По-друге, російсько-китайські військові навчання та координація в оборонній сфері підвищують ризик ескалації конфліктів у Європі та Азії. І, звісно, зміцнення торговельних зв’язків між Китаєм і Росією допомагає Росії обходити санкції, що впливає на стан російського оборонпрому. Завдяки цьому РФ надалі продовжує вести війну проти України.