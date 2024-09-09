В заявлении речь идет о том, что в учениях примут участие военно-морские и военно-воздушные силы обеих стран.

"Эти учения имеют целью углубить уровень стратегического сотрудничества между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно противостоять угрозам безопасности", - сообщили в министерстве обороны Китая.

Отмечается, что и Китай, и Россия планируют направить свои флотилии в Тихий океан для совместного патрулирования. В то же время, китайские войска хотят принять участие в российских стратегических учениях "Океан-2024".

Точной даты проведения учения пока министерство обороны Китая не разглашает.

Китайско-российские отношения

Двусторонние отношения между Китаем и Россией укрепились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Китай оказывает России экономическую и политическую поддержку, помогает в обходе санкций, хотя формально избегает прямой военной помощи. Обе страны заявляют о "безграничном" партнерстве, направленном против Запада, что усиливает их сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

Их отношения представляют опасность для мировой общности. Во-первых, совместная поддержка автократических режимов и противодействие Западу подрывают международную безопасность и демократию. Во-вторых, российско-китайские военные учения и координация в оборонной сфере повышают риск эскалации конфликтов в Европе и Азии. И конечно, укрепление торговых связей между Китаем и Россией помогает России обходить санкции, что влияет на состояние российского оборонпрома. Благодаря этому РФ продолжает вести войну против Украины.