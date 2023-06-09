Китай і Росія домовились про військові навчання цього року

Як відзначає Міністерство оборони Китаю, начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю провів відеозустріч із начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Зустріч відбулась з метою "обміну думками щодо реалізації консенсусу глав двох держав і поглиблення співпраці між двома арміями". Зокрема сторони домовились про військові навчання у 2023 році.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, Китай дотримується нейтральної позиції. Пекін не засуджував розпочату Росією війну, але й офіційно не підтримував Кремль. З одного боку, Китай продовжує забезпечувати економічну підтримку країни-окупанта шляхом закупівлі енергоносіїв та експорту товарів, які можуть використовуватися в військовій сфері.

Крім того, Китай заявив про свій намір виступити миротворцем у вирішенні війни, після чого оприлюднив так званий "мирний план", який передбачав припинення вогню та проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Проте "ініціативу" Пекіна розкритикували в Києві та на Заході, нагадавши Китаю про його зв'язки з Кремлем.