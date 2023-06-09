Китай и Россия договорились о военных учениях в этом году

Как отмечает Министерство обороны Китая, начальник Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии Китая провел видеовстречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Встреча состоялась с целью "обмена мнениями по реализации консенсуса глав двух государств и углубления сотрудничества между двумя армиями". В частности, стороны договорились о военных учениях в 2023 году.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Китай придерживается нейтральной позиции. Пекин не осуждал начавшуюся Россией войну, но и официально не поддерживал Кремль. С одной стороны Китай продолжает обеспечивать экономическую поддержку страны-оккупанта путем закупки энергоносителей и экспорта товаров, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, Китай заявил о своем намерении выступить миротворцем в решении войны, после чего обнародовал так называемый "мирный план", предполагавший прекращение огня и проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. Однако "инициативу" Пекина раскритиковали в Киеве и на Западе, напомнив Китаю о его связях с Кремлем.