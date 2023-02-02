Китай і РФ не дозволяють Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США
Росія та Китай роблять все, щоб членам Ради безпеки ООН не вдалося притягнути до відповідальності КНДР за її підривну активність.
Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.
"Ми наполегливо домагалися у Раді Безпеки рішень, які засуджують дії КНДР. Як відомо, і Китай, і Росія послідовно захищають Північну Корею від рішень Ради Безпеки ООН. Вони мають право вето, і вони скористалися цим правом", - заявила Томас-Грінфілд.
За її словами, решта 13 членів Ради безпеки ООН зберігають послідовну позицію і мають намір домогтися реакції у відповідь із засудженням дій Північної Кореї.
"Ми продовжимо працювати над цим, особливо коли ми бачимо, що КНДР проводить все більше випробувань", - наголосила постпред США при ООН.
Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові відреагувати на агресію КНДР різним озброєнням, зокрема ядерною зброєю.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".
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