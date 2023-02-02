Китай и РФ не позволяют Совбезу ООН привлечь к ответственности КНДР, - постпред США
Россия и Китай делают все, чтобы членам Совета безопасности ООН не удалось привлечь к ответственности КНДР за ее подрывную активность.
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.
"Мы настойчиво добивались в Совете Безопасности решений, осуждающих действия КНДР. Как известно, и Китай, и Россия последовательно защищают Северную Корею от решений Совета Безопасности ООН. Они имеют право вето, и они воспользовались этим правом", - заявила Томас-Гринфилд.
По ее словам, остальные 13 членов Совбеза ООН сохраняют последовательную позицию и намерены добиться ответной реакции с осуждением действий Северной Кореи.
"Мы продолжим работать над этим, особенно когда мы видим, что КНДР проводит все больше испытаний", - подчеркнула постпред США при ООН.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы отреагировать на агрессию КНДР различным вооружением, в том числе ядерным оружием.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ПВК "Вагнера".
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