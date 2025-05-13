Китай і Бразилія хочуть діалогу України та РФ: інакше миру не буде

Переговори України та Росії

Нагадаємо, переговори України та Росії заплановані на 15 травня. Вони мають відбутися в Стамбулі. Поки незрозуміло, на якому рівні будуть представлені сторони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий вирушити до Стамбула, щоб там зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але минуло вже більше доби, а відповіді від глави Кремля на таку пропозицію немає.

При цьому в переговорах може брати участь і президент США Дональд Трамп. За даними джерел CNN, він полетить до Стамбула, якщо Путін погодиться на діалог із Зеленським.

До слова, раніше речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи ініціативу про 30-денне припинення вогню між Україною і Росією, заявив, що його країна підтримує всі ідеї, спрямовані на мир.

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