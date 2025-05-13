Китай и Бразилия хотят диалога Украины и РФ: иначе мира не будет

Переговоры Украины и России

Напомним, переговоры Украины и России запланированы на 15 мая. Они должны пройти в Стамбуле. Пока непонятно, на каком уровне будут представлены стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов отправиться в Стамбул, чтобы там встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но прошло уже больше суток, а ответа от главы Кремля на такое предложение нет.

При этом в переговорах может участвовать и президент США Дональд Трамп. По данным источников CNN, он полетит в Стамбул, если Путин согласиться на диалог с Зеленским.

К слову, ранее спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инициативу о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией, заявил, что его страна поддерживает все идеи, направленные на мир.

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