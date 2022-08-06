Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта продукции из Тайваня, - Bloomberg

"Продукция, обозначенная как произведенная в Китайской республике (Тайвань - ред.), не сможет ввозиться на рынок материкового Китая", - говорится в публикации.

При этом в Пекине не хотят, чтобы Тайвань использовал в качестве официального названия на маркировке надпись "Китайская республика" (вместо КНР - ред.).

Поскольку коммунистическая власть в материковом Китае считает самоурядову демократию на острове частью своей территории.

Эта идея не нова

Источники Bloomberg указывают, что эта идея не является новой. Китайские правила маркировки для тайваньского импорта впервые были объявлены в 2015 году, но до сих пор они строго не соблюдались.

Риск заключается в том, что продукты из Тайваня будут конфискованы, если компании не изменят свою маркировку в соответствии с правилами коммунистического правительства КНР.

Интересно, что экспорт из Тайваня в Китай значительно превышает импорт с материка.