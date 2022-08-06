Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта продукции из Тайваня, - Bloomberg

Власти Китая планируют ужесточить ограничения для экспорта продукции, произведенной на Тайване. Сейчас в коммунистической партии идет обсуждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Продукция, обозначенная как произведенная в Китайской республике (Тайвань - ред.), не сможет ввозиться на рынок материкового Китая", - говорится в публикации.
При этом в Пекине не хотят, чтобы Тайвань использовал в качестве официального названия на маркировке надпись "Китайская республика" (вместо КНР - ред.).
Поскольку коммунистическая власть в материковом Китае считает самоурядову демократию на острове частью своей территории.
Источники Bloomberg указывают, что эта идея не является новой. Китайские правила маркировки для тайваньского импорта впервые были объявлены в 2015 году, но до сих пор они строго не соблюдались.
Риск заключается в том, что продукты из Тайваня будут конфискованы, если компании не изменят свою маркировку в соответствии с правилами коммунистического правительства КНР.
Интересно, что экспорт из Тайваня в Китай значительно превышает импорт с материка.
Напомним, Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и некоторых других продуктов питания из Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров