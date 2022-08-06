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Китай хоче посилити обмеження для експорту продукції з Тайваню, - Bloomberg

Фото: Китай хоче посилити обмеження для експорту продукції з Тайваню (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Влада Китаю планує посилити обмеження для експорту продукції, яку вироблено на Тайвані. Наразі у комуністичній партії триває обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Продукція, позначена як вироблена в Китайській республіці (Тайвань - ред.), не зможе ввозитися на ринок материкового Китаю", - мовиться в публікації.

При цьому в Пекіні не хочуть, аби Тайвань використовував в якості офіційної назви на маркуванні напис "Китайська республіка" (замість КНР - ред.).

Оскільки комуністична влада на материковому Китаї вважає самоурядову демократію на острові частиною своєї території.

Ця ідея не є новою

Джерела Bloomberg вказують, що ця ідея не є новою. Китайські правила маркування для тайванського імпорту вперше були оголошені у 2015 році, але до сьогодні вони суворо не дотримувалися.

Ризик полягає в тому, що продукти з Тайваню будуть конфісковані, якщо компанії не змінять своє маркування відповідно до правил комуністичного уряду КНР.

Цікаво, що експорт з Тайваню в Китай значно перевищує імпорт з материка.

Нагадаємо, Китай заблокував імпорт цитрусових, риби та деяких інших продуктів харчування з Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів

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