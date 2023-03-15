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Китай хоче затягнути війну в Україні та зробити її ще більш кровопролитною, - президент Литви

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 15:31
Китай хоче затягнути війну в Україні та зробити її ще більш кровопролитною, - президент Литви Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роль Пекіна в цій війні швидше деструктивна, ніж конструктивна.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"На жаль, я бачу, що мета Китаю - продовжити цю війну (в Україні, - ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію", - заявив він.

Литовський президент не бачить можливості нейтрального статусу з боку Китаю.

"Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами. Якби він був хоча б нейтральним, я міг би уявити собі такий статус, але зараз я не бачу такої можливості. На даний момент я оцінюю і бачу роль Китаю як швидше деструктивну, ніж конструктивну", - додав він.

Раніше повідомлялося, що американські чиновники закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна організувати переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією журналістів, лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, нещодавно Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Литва Гітанас Науседа Війна Росії проти України Китай
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