Китай хочет затянуть войну в Украине и сделать ее еще более кровопролитной, - президент Литвы

Китай поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Роль Пекина в этой войне скорее деструктивная, чем конструктивная.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"К сожалению, я вижу, что цель Китая - продолжить эту войну (в Украине, - ред.), сделать ее еще более кровопролитной. В этой ситуации Китай тайно или открыто поддерживает Россию", - заявил он.

Литовский президент не видит возможности нейтрального статуса со стороны Китая.

"Очень трудно поверить, что Китай может играть роль посредника между двумя странами. Если бы он был хотя бы нейтральным, я мог бы представить себе такой статус, но сейчас я не вижу такой возможности. На данный момент я оцениваю и вижу роль Китая как скорее деструктивную, чем конструктивную", - добавил он.

Ранее сообщалось, что американские чиновники призывали лидера Китая Си Цзиньпина организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации журналистов, лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, недавно Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

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