ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї натякнули на передачу зброї Росії, оскільки США озброюють Тайвань

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 07 березня 2023 08:32
У Китаї натякнули на передачу зброї Росії, оскільки США озброюють Тайвань Фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї вважають можливість будь-якої майбутньої передачі зброї Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганя, якого цитує CNN.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав Цінь Ган під час прес-конференції.

За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.

Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.

Нагадаємо, в США застерегли Китай від можливості військової допомоги Росії, там попередили Пекін, що тому доведеться "заплатити високу ціну".

При цьому нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін виступив з хвилею критикою політики США, звинувативши Вашингтон в нібито організації "кампанії з придушення Китаю".

В Україні ж вважають, що наразі не спостерігається того, щоб Китай мав велике бажання надавати Росії зброю, оскільки Пекіну це не потрібно і його позиція є нейтральною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Тайвань Військова допомога Пекин
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади