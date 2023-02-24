Китай хоче підігрувати Росії: Арахамія розкритикував "мирний план" від Пекіна

"Вони попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують про те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", - звернув увагу Арахамія.

За його словами, враховуючи ще те, що Китай утримався від вчора голосування в ГА ООН щодо української формули миру, - це дає конкретний натяк на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих "перемовин".

"Тобто (Китай - ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція", - заявив Арахамія.

Він наголосив, головний пункт з чого все має починатися, - це спочатку Росія має відвести свої війська з України за кордони 1991 року, "а вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини".

Нагадаємо, що китайська влада представила свій мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Додамо, на китайський "мирний план" вже відреагували в Сполучених Штатах Америки.

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