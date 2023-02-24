Китай хочет подыгрывать России: Арахамия раскритиковал "мирный план" от Пекина

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - обратил внимание Арахамия.

По его словам, учитывая еще то, что Китай воздержался от вчера голосования в ГА ООН по украинской формуле мира, это дает конкретный намек на то, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых "переговоров".

"То есть (Китай - ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - заявил Арахамия.

Он отметил, что главный пункт с чего все должно начинаться, - это сначала Россия должна вывести свои войска из Украины за границы 1991 года, "а уже потом мы будем садиться за стол и вести переговоры".

Напомним, что китайские власти представили свой "мирный план" относительно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Добавим, на китайский мирный план уже отреагировали в Соединенных Штатах Америки.

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