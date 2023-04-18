Китай хоче ослаблення долара як резервної валюти, - економіст Білого дому
Китай хоче бачити ослаблення долара як міжнародної резервної валюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Економіст Білого дому Джаред Бернштейн заявив, що є "деякі докази" того, що Китай хоче бачити ослаблення долара як міжнародної резервної валюти, і закликав Конгрес підняти верхню межу боргу США, щоб захистити вартість долара.
За його словами, контроль США над світовою резервною валютою пропонує переваги, включаючи можливість накладати санкції, як це зробив Вашингтон проти Росії через її війну проти України.
"Єдина річ, яку ми дійсно могли б зробити, щоб допомогти долару зберегти статус резервної валюти, а також захистити цінність долара, - це підвищити межу боргу", - сказав Бернштейн.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Китай запровадив заборону на співпрацю з двома американськими компаніями, які виробляють зброю.
Також раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена планує ввести безпрецедентні правила, що обмежують американські інвестиції в Китай.
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