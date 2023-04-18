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Білий дім планує ввести значні обмеження на американські інвестиції у Китай, - ЗМІ

Новость на русском →
США, Вівторок 18 квітня 2023 18:55
Білий дім планує ввести значні обмеження на американські інвестиції у Китай, - ЗМІ Фото: Білий дім планує ввести значні обмеження на американські інвестиції у Китай (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Адміністрація президента США Джо Байдена планує ввести безпрецедентні правила, що обмежують американські інвестиції в Китай.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Рolitico.

Обмеження планується ввести в кінці квітня, однак в США вже почали формувати робочі групи, яких вони будуть стосуватись. Попередньо, від компаній вимагатиметься повідомляти уряд про нові інвестиції в Китаї.

Однак як свідчать останні заяви, команда Байдена не зацікавлена в серйозному розриві зв'язків між найбільшими економіками світу.

"Але, попри примирливий тон, США готують низку заходів, спрямованих на критичні частини китайської економіки. На додаток до очікуваного указу про інвестиції, вони також розглядають потенційну заборону на широко популярний додаток TikTok, що належить китайцям", - пише видання.

Нагадаємо, Reuters повідомляв, що відносини США та Китаю погіршилися до рівня 50-річної давності.

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