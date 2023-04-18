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Китай хочет ослабления доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома

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Вторник 18 апреля 2023 23:40
Китай хочет ослабления доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома Фото: экономист Белого дома Джаред Бернштейн (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Экономист Белого дома Джаред Бернштейн заявил, что есть "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты и призвал Конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.

По его словам, контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность накладывать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.

"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - сказал Бернштейн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Китай ввел запрет на сотрудничество с двумя американскими компаниями, производящими оружие.

Также ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

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