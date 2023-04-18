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Китай заборонив співпрацювати з двома американськими виробниками зброї

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Пекін, Вівторок 18 квітня 2023 17:42
Китай заборонив співпрацювати з двома американськими виробниками зброї Фото: Китай заборонив співпрацювати з двома американськими виробниками зброї (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Іван Носальський

Китай запровадив заборону на співпрацю з американськими компаніями Raytheon Missiles & Defense та Lockheed Martin Corp, які виробляють зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявило Міністерство комерції КНР.

Відомство зазначило, що наразі китайські підприємства не можуть здійснювати імпортно-експортну діяльність з вищезазначеними компаніями США. Це зроблено з метою запобігти використанню продукції компаній КНР у виробництві американської зброї.

При цьому вищому керівництву Raytheon Missiles & Defense та Lockheed Martin Corp заборонено було заборонено в'їзд, роботу, перебування та проживання в Китаї.

Причиною таких заходів є те, що згадані вище виробники зброї продавали свою продукцію Тайваню, уточнюють у Мінкомерції.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Тайвань купить у США 400 ракет Harpoon у рамках підготовки до можливого вторгнення Китаю.

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