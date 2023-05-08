Китай готується до запуску вантажного космічного корабля Tianzhou-6

У Китаї на космодромі Веньчан встановили обладнання для запуску вантажного космічного корабля "Тяньчжоу-6" (Tianzhou-6) та ракети-носія "Чанчжен-7 Y7" (Long March-7 Y7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Також у заяві агентства йдеться, що відповідно до плану будуть проведені різні передпускові перевірки та спільні випробування.

Зазначається, що приміщення та обладнання космодрому Веньчан у південній острівній китайській провінції Хайнань перебувають у хорошому стані.

За даними Китайського пілотованого космічного агентства, "Тяньчжоу-6" буде запущений "найближчим та підходящим часом".

Космічний корабель із ракетою в неділю, 7 травня, доставили на територію космодрому до району запуску та вже вертикально встановили.

Нагадаємо, перед цим, у листопаді минулого року, Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5". Пізніше також повідомлялося, що Китай запустив на орбіту пілотований корабель "Шеньчжоу-15".

Додамо, що у квітні стало відомо, що Китай намагався отримати космічні технології Нідерландів через підставні фірми.

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