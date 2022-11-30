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Китай запустив на орбіту корабель з космонавтами: відео

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Китай, Середа 30 листопада 2022 03:50
Китай запустив на орбіту корабель з космонавтами: відео Фото: Китай запустив корабель з космонавтами на борту (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайський пілотований корабель "Шеньчжоу-15" стартував до Національної орбітальної станції Китаю "Тяньгун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайський телеканал CGTN

У вівторок, 29 листопада, на північному заході Китаю о 23:08 за пекінським часом з центру запуску супутників Цзюцюань вилетіла ракета Long March-2F Y15 з космічним кораблем Shenzhou-15 та трьома тайконавтами на борту.

Троє тайконавтів, Фей Цзюньлун, Ден Цінмін і Чжан Лу, мають долетіти до космічної станції та прожити декілька днів з екіпажем "Шеньчжоу-14" до повернення останнього на землю. Вперше в історії Китаю ротацію буде здійснено на орбіті у присутності членів двох екіпажів.

Ця місія стане четвертою експедицією тайконавтів на "Тяньгун". Екіпажу належить провести понад 40 наукових та технічних експериментів та тестів, також тайконавти здійснять три-чотири виходи у відкритий космос для здійснення монтажних робіт зовні станції.

Нагадаємо, що 12 листопада Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5"

Також раніше ми писали, що Китай заявив про успішний запуск останнього модуля своєї станції Tiangong у космос.

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