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Китай готовится к запуску грузового космического корабля Tianzhou-6

Фото: китайский космоческий корабль Tianzhou-6 и ракета-носитель на космодроме Вэньчан (Qiu Lijun / Xinhua)
Автор: Владимир Костырин

В Китае на космодроме Вэньчан установили оборудование для запуска грузового космическиго корабля "Тяньчжоу-6" (Tianzhou-6) и ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y7" (Long March-7 Y7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Космический корабль с ракетой в воскресенье, 7 мая, доставили на территорию космодрома в район запуска и уже вертикально установили.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства, "Тяньчжоу-6" будет запущен "в ближайшее и подходящее время".

Отмечается, что помещения и оборудование космодрома Вэньчан в южной островной китайской провинции Хайнань находятся в хорошем состоянии.

Также в заявлении агентства говорится, что в соответствии с планом будут проведены различные предпусковые проверки и совместные испытания.

Напомним, перед этим, в ноябре прошлого года, Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5". Позже также сообщалось, что Китай запустил на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15".

Добавим, что в апреле стало известно, что Китай пытался получить космические технологии Нидерландов через подставные фирмы.

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КитайКосмический корабль