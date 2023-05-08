Китай готовится к запуску грузового космического корабля Tianzhou-6

Космический корабль с ракетой в воскресенье, 7 мая, доставили на территорию космодрома в район запуска и уже вертикально установили.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства, "Тяньчжоу-6" будет запущен "в ближайшее и подходящее время".

Отмечается, что помещения и оборудование космодрома Вэньчан в южной островной китайской провинции Хайнань находятся в хорошем состоянии.

Также в заявлении агентства говорится, что в соответствии с планом будут проведены различные предпусковые проверки и совместные испытания.